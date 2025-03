Anteprima24.it - Summonte, Capone: “Le priorità dell’amministrazione: trasparenza e ascolto”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto il primo incontro promosso dall’amministrazione comunale diper rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini. All’evento hanno partecipato il Sindaco Ivo, i membri della giunta comunale Carmine Cristiano e Virginia Dello Russo, il vice-capogruppo del gruppo consiliareUnita Giovanni Testa e numerosi residenti, confermando l’impegnonel favorire un confronto diretto e costruttivo.: leL’incontro ha permesso di affrontare tematiche cruciali per la comunità, tra cui interventi infrastrutturali in ambito idrico ed energetico, misure per la sicurezza stradale e la gestione del territorio. L’amministrazione ha illustrato le iniziative già avviate, tra cui progetti presentati a enti competenti e la pianificazione di soluzioni condivise per migliorare la qualità della vita nei quartieri.