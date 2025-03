Sucic recupera dall’infortunio | sarà lui il post Frattesi?

Leggi su Ilnerazzurro.it

Chiuso nel calciomercato di gennaio, il giovane centrocampista croatodell’Inter al termine della stagione, con la possibilità che possa giocare anche per il Mondiale per il Club, Petarha appena smaltito una brutta frattura al metatarso. Il 21enne ha già giocato con la Dinamo Zagabria ma ha anche vestito la casacca della sua Croazia.è quindi pienamenteto, pronto per disputare un’importante finale di stagione e prepararsi al meglio per la sua nuova avventura all’Inter.il?Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’Inter ha effettuato un’operazione importante per il croato classe 2003, che ha acquistato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro, più 2,5 di bonus oltre a una percentuale sulla plusvalenza di rivendita pari al 10%.