Street Food Max Angioni Bergamo Jazz e cucina romagnola | il week-end in città

. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a. Fra gli appuntamenti spiccano loal Parco Goisis, “Fata Roba – Sorprese dalladell’Emilia Romagna” all’Edoné, la sagra della fiorentina, dei pici e del cinghiale al Piazzale degli Alpini, lo show di Maxsabato alla ChorusLife Arena e.Da annotare, inoltre, lo spettacolo “Il Grigio” al San Giorgio, Vincenzo Schettini con “La fisica che ci piace” domenica alla ChorusLife Arena, teatro per famiglie, “Il Cervellone” all’Edoné domenica sera e altro ancora.A causa delle avverse previsioni meteo, il Ducato di Piazza Pontida ha deciso di rinviare la Sfilata di Mezza Quaresima – inizialmente prevista per il 23 marzo – a domenica 30 marzo. Sono stati rinviati anche tutti gli eventi collaterali previsti sabato 22, come la “Parata della gioia” e il “Rasgamènt de la Ègia”: si svolgeranno sabato 29, alla vigilia della Sfilata, come da tradizione.