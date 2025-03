Ilgiorno.it - Stramilano 2025 domenica 23 marzo: l’elenco delle strade chiuse a Milano. Attesi 50mila partecipanti, rebus meteo

Leggi su Ilgiorno.it

, 22– Conto alla rovescia ormai terminato per unaHalf Marathon da leggenda che spegne 52 candeline.23alle 8.30 prenderà infatti il via la mezza maratona meneghina che, nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha ottenuto un riconoscimento di assoluto prestigio internazionale: agli organizzatori è stato infatti consegnato il World Athletics Heritage Plaque, il massimo tributo assegnato dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera alle storiche e più iconiche competizioni sportive. Da quest'anno, inoltre,Half Marathon entra a far parte della ristretta serie di gare a livello mondiale insignita del World Athletic Label Race: un ulteriore riconoscimento dell'importanza e del livello qualitativo di questa gara.oltrenonostante la pioggia e le previsioniper23