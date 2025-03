Biccy.it - Stefano De Martino e il suo futuro in Rai, parla Roberto Alessi: “Cosa mi dicono per certo”

, nel nuovo numero di MowMag, hato diDeriportando alcune cose che gli sono state confidate in merito al suoin Rai. “Mi danno percheDecon il nuovo anno, parlo della stagione 2025/2026 non apparirà più a Stasera Tutto è Possibile“, ha scritto, spiegando anche perché: “In pratica segue la stessa strada che aveva fatto Amadeus che con Stasera Tutto è Possibile. Aveva avuto un successo personale strepitoso, ma poi ha pensato bene di mollare il colpo e dedicarsi solo a Rai 1. Pare che Deabbia intenzione di diventare solo un personaggio dell’ammiraglia, e di non apparire in nessun altra rete, men che meno su Rai 2 che è considerato un po’ la Cenerentola delle reti Rai“.Dee il suoin Rai,: “miper”Devo però precisare che Stasera Tutto è Possibile in realtà dalla prossima stagione televisiva passerà su Rai1 quindi, se il problema diDeè la rete, potrà continuare a condurlo senza problemi.