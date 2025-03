361magazine.com - Stefano De Martino e il suo futuro in Rai: Dall’addio a Stasera tutto è possibile a Sanremo 2027

Delascerà “” per passare solo a Rai1? L’indiscrezione di Roberto Alessi sul conduttoreDepotrebbe lasciare il programma “”. Lo riferisce il giornalista Roberto Alessi su MowMag riportando una confidenza. “Mi danno per certo cheDecon il nuovo anno, parlo della stagione 2025/2026 non apparirà più a“, ha scritto, spiegando anche perché: “In pratica segue la stessa strada che aveva fatto Amadeus che con. Aveva avuto un successo personale strepitoso, ma poi ha pensato bene di mollare il colpo e dedicarsi solo a Rai 1. Pare che Deabbia intenzione di diventare solo un personaggio dell’ammiraglia, e di non apparire in nessun altra rete, men che meno su Rai 2 che è considerato un po’ la Cenerentola delle reti Rai“.