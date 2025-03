Velvetgossip.it - Stasera in TV: i film consigliati per venerdì 21 marzo in prima serata

Leggi su Velvetgossip.it

212025, gli appassionati di cinema possono approfittare di una vasta selezione diinsui principali canali televisivi. La Guida TV di questa sera offre un’ampia gamma di generi, dalle commedie ai drammi, fino agli action movie, per soddisfare ogni tipo di pubblico. Di seguito, vengono presentati i dettagli suiin programmazione, con trame, cast e informazioni utili per non perdere nulla.Iin ondain212025Scuola di ladri (Commedia, 1986, durata: 96 min) sarà trasmesso alle 21 su Cine34. Diretto da Neri Parenti, ilvanta un cast di attori noti, tra cui Paolo Villaggio e Lino Banfi, che promettono di far ridere il pubblico con le loro esilaranti avventure.Van Helsing (Azione, Fantasy, 2004, durata: 145 min) andrà in onda alle 21.