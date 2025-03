Velvetgossip.it - Stasera in tv 22 marzo: Carlo Conti torna in scena mentre Amadeus cambia canale

Oggi, sabato 222025, il palinsesto televisivo italiano si arricchisce di nuove proposte per il prime time, con Rai 1 e5 pronte a sfidarsi per attirare l’attenzione del pubblico. In particolare, il talent show di, intitolato Ne vedremo delle belle, si prepara a debuttare,il serale di Amici, condotto da Maria De Filippi, promette di regalare emozioni e spettacolo ai telespettatori.Il debutto di Ne vedremo delle belle su Rai 1La serata del 222025 segna l’inizio di una nuova avventura per, chein televisione con Ne vedremo delle belle. Questo talent show, che andrà in onda su Rai 1, vedrà dieci talentuose artiste, tra cui figure note come Pamela Prati e Valeria Marini, competere per dimostrare il proprio valore di fronte a un vasto pubblico.