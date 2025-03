Anconatoday.it - Staffetta & Forchetta. Torna l'appuntamento fisso che precede l'inizio della stagione agonistica

Leggi su Anconatoday.it

FALCONARA MARITTIMA – Con la nuovaalle porte, per l’Atletica Falconara è tempo di divertirsi correndo, prima di tuffarsi a tutti gli effetti nel clima agonistico delle gare. E quale modo migliore per inaugurare l’anno se non con la tradizionale e goliardica, in.