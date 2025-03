Agi.it - Sprint a Hamilton in Cina ma Piastri in pole

AGI - Partenza agrodolce per la Ferrari al Gran Premio di. Sul circuito di Shanghai, Lewisha vinto laRace, il suo primo successo da ferrarista, ma poi si è piazzato solo quinto nelle qualifiche e nella gara di domani mattina alle 8 ora italiana partirà dalla terza fila, accanto all'altra rossa di Leclerc, sesto. Laè andata a Oscardavanti a George Russell e all'altra McLaren di Lando Norris. Mini-gara della vigilia La mini-gara della vigilia del GP a Shanghai,ha riscattato il flop al debutto stagionale in Australia e ha chiuso dominando con quasi sette secondi di distacco susecondo, terzo Max Verstappen. Solo quinto Leclerc, che in avvio aveva tentato l'attacco ama poi è stato beffato da Russell che è salito al quarto posto.