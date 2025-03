Spreco d’acqua oltre le sfide globali c’è l’impegno individuale | come ridurre l’utilizzo eccessivo di risorse idriche in casa e calcolare la propria impronta idrica

Leggi su Open.online

Per tutti una risorsa essenziale, per troppi ancora un vero e proprio diritto negato da rivendicare. L’acqua scorre dai rubinetti delle nostre case, la utilizziamo per bere, cucinare, lavarci, senza pensarci troppo. Eppure, dietro semplici gesti quotidiani si nasconde una delle più gravi emergenze. La crisiè una delle piaghe irrisolte degli ultimi anni e i dati parlano chiaro: il cambiamento climatico, l’aumento della popolazione, la cattiva gestione dellestanno trasformando l’acqua in un bene sempre più raro. Da tempo siamo davanti a un totale paradosso: del 70% di acqua che ricopre la Terra, solo il 2,5% è dolce e meno dell’1% risulta effettivamente accessibile all’uomo. Un’emergenza che anche attraverso i numeri si fa sempre più evidente: l’Italia è tra i Paesi europei più esposti alla siccità.