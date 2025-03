Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 22 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

22ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sulla F1: il GP della Cina propone la Sprint Race e poi le qualifiche per il Gran Premio di domani. Gli appassionati di ciclismo sono pronti per vivere una delle giornate più roventi della stagione: il cuore palpiterà forte per la mitica Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione (tornerà anche la prova femminile dopo una lunga assenza).Proseguono i Mondiali Indoor di atletica, con tanti italiani in gara tra cui spiccano Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli. Ci sarà da divertirsi con le discipline invernali: discese libere a Sun Valley per la Coppa del Mondo di sci alpino (Federica Brignone può vincere matematicamente la Sfera di Cristallo), PSL per i Mondiali di snowboard, inseguimenti a Oslo per la Coppa del Mondo di biathlon, team sprint a Lahti per lo sci di fondo e skicross a coppie per i Mondiali di si freestyle.