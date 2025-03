Speed | le curiosità sulla realizzazione del film con Keanu Reeves

Leggi su Cinefilos.it

: ledelconEsiste un thriller da popcorn migliore didel 1994? Grazie alla sua premessa originale e al ritmo incalzante – per non parlare della chimica tra i protagonistie Sandra Bullock – diremmo di no. Il regista Jan de Bont fa un lavoro brillante nel tirare fuori ogni grammo di tensione possibile dal concetto di un autobus che non può rallentare senza far esplodere una bomba. de Bont – lavorandobase del progetto fornito dagli sceneggiatori Graham Yost e Joss Whedon – non ha mai perso di vista ciò che rende undavvero avvincente: l’elemento umano.Ecco perchénon è solo una scarica di adrenalina senza fine, ma riesce anche a trovare il tempo per far conoscere al pubblico il Jack Traven di, l’Annie Porter della Bullock e il resto dei passeggeri dell’autobus.