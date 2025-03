Tvzap.it - Sparatoria durante un raduno automobilistico: tre vittime, morto anche un sedicenne

Leggi su Tvzap.it

Unaavvenuta in tarda serata a Young Park, nel New Mexico, ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre 14, sconvolgendo una comunità già provata dall’aumento della criminalità locale. L’attacco, verificatosi intorno alle 22 (le 3 del mattino in Italia), ha scosso profondamente la tranquillità della zona.I dettagli sullee i feriti, caccia aperta al responsabile dellaLesono tre giovani: due diciannovenni e un. I feriti, di età compresa tra i 16 e i 36 anni, sono stati immediatamente ricoverati in diversi ospedali della regione. Attualmente, non sono disponibili aggiornamenti sulle loro condizioni di salute.La polizia non ha ancora effettuato arresti, ma continua a chiedere la collaborazione di chiunque avesse assistito all’evento fornendo video o informazioni utili alle indagini.