Spalletti svela | Contro la Germania farò più o meno quattro cambi All’andata abbiamo concesso quasi niente

di Redazionealla vigilia diItaliale sue intenzioni in merito aida fare durante il match poi torna sulla gara di andataLucianoha rilasciato alcune dichiarazioni a Vivo Azzurro in merito alla sfida-Italia in programma domenica 23 Marzo, valida per il ritorno dei quarti di Nations League. Il commissario tecnico ha anche analizzato la gara disputata a San Siro, persa dai suoi.PAROLE – «Ci sono delle sconfitte che vanno fatte sembrare cose che non sono mai avvenute e questa è un po’ una di quelle. Perchéaccettato di fare la partita a tutto campo uomouomocalciatori di livello fisico imponente, lofatto bene giocando dal basso e creando situazioni per fare gol. In alcuni momentisofferto, però noneccetto un paio di disattenzioni.