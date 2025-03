Ilnapolista.it - Spalletti: «Per il futuro abbiamo più soluzioni per mettere quei centimetri che si patiscono in certe partite»

Luciano, commissario tecnico dell’Italia, presenta in conferenza stampa la sfida contro la Germania di Nagelsmann, ritorno dei quarti di finale di Nations League a Dortmund.Leggi anche: Nagelsmann: «Non ho ancora deciso la tattica del match, non voglio dare vantaggi a: «Ci vuole gente in mezzo al campo che va a finire in area di rigore»«Serve un’impresa perché partiamo da un risultato di svantaggio ma serve soprattutto una prestazione come quella chefatto. Non dobbiamo inventarci cose impossibili. Come ci aspettavamo loro sono una squadra forte. Noifatto quello che dovevamo fare, e se riusciremo a ripeterci sono sicuro che si può fare risultato».Possibile Bastoni laterale o anche giocare senza lui?«Bastoni gioca, metterlo più laterale significa metterlo sul divano di casa sua, all’Inter lo fa.