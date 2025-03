Inter-news.it - Spalletti: «Germania-Italia, all’andata possibilità di vittoria. Ci saranno cambi»

ha parlato in vista del ritorno di Nations League contro lain programma domenica sera. Il tecnico della Nazionaleno, che deve ribaltare la sconfitta di San Siro, anticipa dei possibilidi formazione, che potrebbero riguardare anche i giocatori dell’Inter.LA PARTITA – Luciano, tecnico dell’, ha rilasciato un’intervista a Viva Azzurro, in vista del ritorno di domenica sera a Dortmund contro la. Il CT azzurro si è detto soddisfatto della partita disputata dalla squadra a San Siro, nonostante la sconfitta per 2-1: «Ci sono delle sconfitte che vanno fatte sembrare cose che non sono mai avvenute e questa è un po’ una di quelle. Perché abbiamo accettato di fare la partita a tutto campo uomo contro uomo contro calciatori di livello fisico imponente, lo abbiamo fatto bene giocando dal basso e creando situazioni per fare gol.