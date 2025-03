Inter-news.it - Spalletti: «Bastoni giocherà. Laterale come all’Inter? Sarebbe sul divano!»

Leggi su Inter-news.it

Alla vigilia di Germania-Italia Lucianopreannuncia la presenza dal primo minuto dell’interista Alessandro, ma non solo: il CT parla della posizione in cui viene impiegato in Nazionale.POSIZIONE – Luciano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Germania-Italia, si è soffermato su uno degli argomenti più dibattuti: la posizione d’impiego dell’interista Alessandro. Così il CT della Nazionale italiana ha spiegato in vista del match di Nations League: «Segioca oppure no?. Poi è chiaro che metterlo piùsignifica metterlo suldi casa sua, perché gioca così nell’Inter. Però sul fatto di metterlocentrale ne abbiamo parlato, abbiamo disquisito sui quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi».e la posizione della discordia:conferma l’intenzione alla vigilia di Germania-ItaliaCOESISTENZA – Lucianoprosegue, parlando del difensore dell’Inter e del resto del reparto difensivo della sua Italia: «Secondo meha fatto molto bene in quella posizione lì perché è uno che sa costruire e che sa entrare con la guida della palla al piede.