Spagna-Olanda il pronostico di Nations League | bella la combo Yamal da provare

Sarà una domenica 23 marzo priva delle sfide dei maggiori campionati europei, ma che regalerà ugualmente spettacolo soprattutto grazie alla, che scenderà nuovamente in campo per gli spareggi ed i quarti di finale. Ad essere protagoniste saranno le gare di ritorno e tra le formazioni che si affronteranno per conquistare un posto in semifinale ci saranno ancheed, che all’Estadio de Mestalla ripartiranno dallo spettacolare 2-2 maturato all’andata.Arriverà sicuramente con qualche rimpianto la formazione di Ronald Koeman, che ha subito la rete del pareggio proprio negli istanti finali del recupero, vanificando la possibilità di presentarsi a Valencia con un piccolo vantaggio. È quindi chiaro che in ottica passaggio del turno la bilancia pende leggermente dalla parte della, che potrà giocare questi decisivi 90 minuti di fronte al proprio pubblico per continuare il percorso in difesa del titolo conquistato nel 2023, quando batté la Croazia dopo i calci di rigore.