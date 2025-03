Justcalcio.com - “Southgate è stato criticato per la sua gestione in-game, ma questa è l’area di competenza di Tuchel: può leggere il flusso di un gioco e trasformare la marea a suo favore”: l’ex International dell’Englancio delinea la chiave Thomas Tuchel

Sito inglese:L’era dell’Inghilterraè in corso mentre il nuovo boss dei tre Lions trama la rotta della sua squadra verso la Coppa del Mondo 2026, dove sa qualcosa di meno di una corsa profonda nelle fasi finali non sarà abbastanza buono.L’Inghilterra – supponendo che si qualifichino – sarà uno dei favoriti per il torneo in Nord America l’anno prossimo, ma il compito diè quello di evitare i quasi miss che hanno definito il mandato di otto anni di Garethcome tre boss Lions.Il record didi raggiungere due finali del campionato europeo, inoltre la semifinale e i quarti di finale della Coppa del Mondo sono secondi solo ai successi di Sir Alf Ramsey per la squadra maschile dell’Inghilterra, quindi dovesarà in grado di fare la differenza?Dove il manager dell’Inghilterrapuò fare la differenzain una conferenza stampa dopo aver annunciato la sua prima squadra in Inghilterra (Credito immagine: Getty Images)Secondocentrocampista dell’Inghilterra e del Chelsea Joe Cole, il tedesco – classificato al n.