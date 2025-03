Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli, Manna torna su un vecchio pupillo: l’affare ora è riaperto!

Leggi su Spazionapoli.it

Ilè pronto are su unobiettivo di mercato. Il calciatore èto nel mirino del DSin vista dell’estate. In casasi lavora incessantemente al futuro. Nonostante gli azzurri si stiano giocando lo Scudetto con l’Inter, la società è già abbastanza focalizzata sul futuro. In modo particolare, il DSstarebbe pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Quest’ultimo, assieme al dirigente, avrebbe scelto di puntare nuovamente su un. Infatti, durante i prossimi mesi la trattativa potrebbe incredibilmente riaprirsi.Chiesa lascerà il Liverpool: c’è ilin agguatoL’esperienza di Federico Chiesa in Premier League non è mai decollata. L’ex calciatore della Juventus ha vissuto momenti felicissimi in Italia, ma dopo l’infortunio al ginocchio nulla è stato più come prima.