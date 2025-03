Sorpasso compiuto | in panchina arriva Gasperini

Leggi su Sportface.it

Gian Pieroe l’Atalanta sono a un bivio. Dopo nove anni di traguardi, rivoluzioni tattiche e ambizioni sempre più alte, il futuro del tecnico piemontese sullanerazzurra è tutt’altro che scontato. Il contratto in scadenza nel 2026 non è una garanzia, anzi: lo stessoha chiarito che “non ci saranno ulteriori rinnovi”, lasciando intendere che a fine stagione si valuterà tutto, senza sconti o sentimentalismi. Al centro della questione c’è una distanza che rischia di diventare incolmabile:vuole alzare l’asticella, puntare finalmente a quel titolo mai nominato esplicitamente, ma presente nei suoi pensieri da tempo. La società, invece, mantiene una visione più “sostenibile”, concentrata su crescita costante e stabilità economica, con la qualificazione alla prossima Champions League come obiettivo massimo.