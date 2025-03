Anteprima24.it - Solopaca, proiettili davanti al comune: la nota dell’amministrazione e la solidarietà di NdC

Tempo di lettura: 2 minuti“Il sindaco, unitamente agli amministratori di maggioranza deldi, con il presente comunicato intende portare a conoscenza della cittadinanza tutta il totale stato di tranquillità nei confronti della situazione emersa nella mattinata odierna. Si pensa si sia trattato di una bravata, posta in essere, senza dubbio, senza alcun tipo di buonsenso, certamente da condannare, ma in alcun modo collegabile ad eventuali atti di ritorsione nei confronti del sottoscritto o degli amministratori di maggioranza. Riponiamo estrema fiducia nell’operato delle forze dell’ordine che, senza alcun dubbio, faranno chiarezza su quanto accaduto”. Con unapubblicata sul profilo facebook deldi, l’amministrazione ha precisato che, in merito al ritrovamento di, possa trattarsi di una bravata.