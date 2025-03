Ilgiorno.it - Sofia Montagna e la passione per la corsa: “Dopo la maratona di New York non mi fermo più, pronta per la Stramilano”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 21 marzo 2025 – “Un modo per togliere i pensieri negativi dalla testa e trovare nuove idee ed energie”. È così chedefinisce la. Classe 1999, per anni in forza all’Atletica Vigevano e quattro volte campionessa italiana, a causa di alcuni infortuni è stata costretta ad abbandonare l’agonismo, ma non lo sport. Cambiando abitudini, ha scoperto laper le maratone: la prima a New, poi Roma e ora èper la. Tutte esperienze che racconterà nel podcast ‘Time to Move’, promosso dall’agenzia viaggi MOVE, disponibile da maggio sul canale YouTube di Move e in versione audio su su Spotify e Apple. Complice la laurea in ‘Comunicazione media e pubblicità’,ha sviluppato una grande attitudine anche per i social network, diventando una vera influencer: sui suoi profili Instagram e TikTok racconta le sue giornate tra allenamenti, viaggi e tempo libero.