Snowboardcross, Sommariva/Groblechner fuori ai quarti nella prova a coppie di Montafon

La penultima tappa della Coppa del Mondo di2024-2025 si è conclusa sulle nevi dicon la vittoria della Franciamiste che ha chiuso il programma del weekend austriaco. In una gara con diverse assenze di peso, quando mancano pochi giorni ai Mondiali in Engadina, a trionfare sono stati Aidan Chollet e Julia Pereira de Sousa.La coppia transalpina ha avuto la meglioBig Final sull’Australia di Adam Lambert e Josie Baff, mentre il podio è stato completato in terza posizione dall’altra quotata formazione francese formata da Loan Bozzolo e Lea Casta, i vincitori delle prove individuali andate in scena ieri. Quarta piazza per la Gran Bretagna di Huw Nightingale e Charlotte Bankes.Giornata incolore per l’Italia, che non aveva oggettivamente grandi ambizioni dovendo fare i conti con la rinuncia di Michela Moioli in vista dell’imminente rassegna iridata in Svizzera.