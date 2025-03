Oasport.it - Snowboard: quattro azzurri qualificati alle fasi finali del PSL dei Mondiali. Bormolini al comando

Italia delloparlo che sogna ancora. Dopo il meraviglioso oro di Roland Fischnr aiin Engadina nel PGS, oggi è la volta del PSL, con le qualificazioni che sono andate in scena in mattinata.Il dominatore della stagione, Maurizio, si esalta e trova il miglior tempo in 1:05.89: sarà lui a vestire il pettorale numero uno. Occhio anche a Aaron March, terzo.Un po’ di delusione per le eliminazioni premature di Gabriel Messner e Daniele Bagozza: il primo era in testa nettamente dopo la discesa sulla pista blu, salvo poi sbagliare sulla rossa, discorso simile per il secondo che è stato squalificato.Al femminile Jasmin Coratti ed Elisa Fava sono rispettivamente ottava e nona nella gara guidata da Tsubaki Miki. Diciottesima ed eliminata Elisa Caffont.