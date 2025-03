Oasport.it - Snowboard oggi in tv, Mondiali 2025: orari PSL, programma, streaming

diproseguiranno, sabato 22 marzo, a St. Moritz, nell’Engadina, in Svizzera: la rassegna iridata continua con le gare di alpino: spazio, nella giornata odierna, alle qualificazioni ed alle finali del PSL, sia per gli uomini che per le donne.Nelle qualificazioni del PSL saranno impegnati otto azzurri: tra le donne confermate le italiane al via nel PGS, ovvero Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava, mentre tra gli uomini viene schierato di nuovo il solo Maurizio Bormolini, affiancato questa volta da Daniele Bagozza, Aaron March e Gabriel Messner.Le gare odierne deidinon saranno trasmesse in diretta tv, mentre la direttasarà affidata, per quanto concerne le qualificazioni, a discovery+, e, per quanto riguarda le finali, a Rai Play Sport 3 e discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.