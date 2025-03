Snowboard Mondiali Engadin 2025 | Aaron March è bronzo nello slalom parallelo

Leggi su Sportface.it

Un grandeha vinto la medaglia dideidi, in corso sulle nevi svizzere di Saint Moritz/. A quasi 39 anni l’azzurro, con alle spalle oltre vent’anni di carriera in Coppa del Mondo, si è tolto la soddisfazione della medaglia iridata a livello individuale dopo l’oro nela squadre di Bakuriani 2023. A fermare il veterano italiano è stata la nuova stella della specialità, ovvero il bulgaro Tervel Zamfirov: il classe 2005, che ancora non era nato quandoesordiva nel massimo circuito, ha bissato il titolo mondiale ottenuto a livello juniores poche settimane fa. Un talento incredibile, destinato probabilmente a dominare ilnegli anni a venire ma già capace di imporsi davanti ai grandissimi.La medaglia d’argento è andata all’austriaco Arvid Auner, mentre nella small final per ilha avuto ragione al fotofinish di un grande campione come l’altro austriaco Andreas Prommegger.