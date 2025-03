Oasport.it - Snowboard, Aaron March festeggia il bronzo ai Mondiali: “Buchi in pista e nebbia: sono contentissimo”

ha conquistato la medaglia dinel PSL deidi, battendo l’austriaco Andreas Promegger nell’atto conclusivo per la terza piazza del podio andato in scena sulle nevi di St. Moritz (Svizzera). Il 38enne ha fatto festa in una rassegna iridata per la prima volta in carriera e l’Italia ha così gioito per un altro risultato di lusso in terra elvetica dopo il trionfo di Roland Fischnaller nel PGS di giovedì.ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “davvero, non è stata una gara facile:in. Era necessario spingere ad ogni porta. Dopo il terzo posto in qualifica sentivo di poter puntare ad una medaglia, ma nella small final con Prommegger sentivo tanta tensione, sapendo che lui difficilmente sbaglia negli eventi importanti.