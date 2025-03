Anteprima24.it - Smantellata rete organizzata per truffe ad anziani, 10 arresti

Tempo di lettura: 2 minutiUn totale di 10 persone arrestate e altre 29 denunciate in stato di libertà: è il primo bilancio dell’operazione “Fumo del Vesuvio” condotta dal Comando provinciale carabinieri di Trieste e avviata a seguito di una serie diperpetrate ai danni disul territorio ai quali è stato fatto credere, da un sedicente avvocato o maresciallo dei carabinieri, che un figlio o un nipote avesse avuto un incidente. Le indagini, coordinate dalla Procura di Trieste e tuttora in corso, sono iniziate nell’estate 2023. Un’ottantina i fascicoli aperti, mentre lescoperte – come è stato spiegato oggi durante una conferenza stampa – sono per ora 38. Circa 150mila gli euro di proventi recuperati finora. Dall’arresto di un uomo di 45 anni, di origine campana, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il modus operandi, i vari passaggi e i vari ruoli del disegno criminale: viene individuata una zona da attaccare che gli “esattori“, ovvero chi preleva le somme dalle vittime, raggiungono nella prima mattinata.