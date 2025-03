Zonawrestling.net - SmackDown 21.03.2025 Caos all’italiana

Benvenuti all’analisi di, in diretta dalla Unipol Arena di Bologna, Italia. Una serata storica che vede il ritorno della WWE in Italia dopo 18 anni, con Randy Orton pronto ad affrontare Kevin Owens e un confronto finale tra le tre stelle più importanti della compagnia.Lo show si apre con l’ingresso di Randy Orton, accolto da un pubblico italiano che canta a squarciagola il suo tema musicale. Prima che Orton possa parlare, viene interrotto dall’ingresso di Kevin Owens. KO prende il microfono e ammette di aver sbagliato, dicendo che Cody Rhodes e Sami Zayn meritavano ciò che ha fatto loro, ma non Orton. Owens giustifica le sue azioni dicendo che la rabbia ha preso il sopravvento quando Randy ha scelto Cody invece di lui. Afferma di poter perdonare Randy per aver preso le parti di Rhodes se Orton può perdonarlo per la piledriver.