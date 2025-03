Tg24.sky.it - Sky TG25, il peso dei media e la riapertura del caso Garlasco

Si riaccende ile ritornano le procedure,tiche più che penali. Si torna a scrutare foto, studiare espressioni, Sempio nel ruolo che fu di Stasi, le prime parole, cosa dice, cosa non dice, come lo dice. "È stato lui, non è stato lui, non mi convince quello sguardo". Si spia, si giudica. E si indaga poi. Cosa rende una storia di cronaca untico? Perché dopo Cogne, Avetrana, Perugia,, Erba (gli ultimi tre tutti nel 2007), le saghe da cronaca nera sono diminuite? Per Stefano Nazzi, che racconta sul Post ogni settimana le sue Indagini, è "per via della tecnologia, che oggi riduce la durata di molte indagini e conduce prima al colpevole". Chi sono i buoni e i cattivi di? Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata di Skycon Alessio Viola, la criminologa Flaminia Bolzan, la scrittrice Gabriella Ambrosio e con una intervista a Raffaele Sollefito, che oggi a 41 anni, innocente per la legge dal 2015, vive ancora le cicatrici del processotico che fu ilMeredith.