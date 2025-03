Oasport.it - Skicross, Italia sul podio nella gara a squadre dei Mondiali. Splendida rimonta di Jole Galli

L’ha conquistato la medaglia di bronzoa coppie di, regalandosi il primoai2025 di sci freestyle che si stanno svolgendo in Engadina (Svizzera). Yanick Gunsch aveva chiuso la finale al quarto posto con un ritardo di 97 centesimi dalla Svizzera dopo un errore commesso in uscita dalle strutture iniziali, ma poi una scatenataha inscenato unavertiginosa e ha trascinato la coppia verso il risultato di lusso.La livignasca è partita a razzo, ha recuperato il buco nei confronti delle avversarie, ha superato la francese Marielle Berger Sabbatel a doppia velocità e poi si è lanciata all’inseguimento dell’altra transalpina Jade Grillet Aubert, non riuscendo però a trovare un varco per sopravanzarla. I padroni di casa hanno conquistato la medaglia d’oro: Ryan Regez si era distintoprima parte dell’atto conclusivo, poi Fanny Smith ha completato l’opera di fronte al proprio pubblico.