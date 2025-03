Anteprima24.it - Sito Unesco Via Appia-Regina Viarum, passi avanti verso una struttura di coordinamento tra i Comuni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNella splendida cornice del salone degli specchi del teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, si è riunita questa mattina un’assemblea di sindaci delle quattro Regioni (Lazio, Campania, Basilicata, Puglia), che hanno risposto all’invito del sindaco Antonio Mirra e alla proposta del sindaco Clemente Mastella, per concretizzare l’iniziativa volta a costituire unarappresentativa dei territori, su base comunale e dimensione regionale, in vista dell’adozione di un modello strategico e operativo di governance, territoriale e nazionale, per la gestione dell’interoseriale dell’Via. L’idea è quella di individuare una rappresentanza funzionale alla più efficiente ed operativa gestione e valorizzazione concreta delle realtà territoriali, in vista della costituzione, in tempi brevi, degli organi di indirizzo e di governo di un’associazione diche, di intesa con il ministero della cultura e le regioni interessate, riesca ad avviare l’effettiva attuazione del piano di gestione per la promozione, valorizzazione e la più ampia diffusione della conoscenza del patrimonio iscritto nella Lista dell’, come sessantesimoitaliano, lo scorso luglio 2024.