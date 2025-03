Notizieaudaci.it - Simonetta Kalfus muore dopo un intervento di liposuzione a Roma: la figlia denuncia i medici

Leggi su Notizieaudaci.it

L’diin una struttura privata di, poi i primi dolori e con il passare dei giorni la situazione che precipita fino al decesso. Si indaga sulla morte di, 62 anni, avvenuta il 18 marzo all’ospedale Grassi di Ostia dov’era stata ricoverata in gravi condizioni.L’in una struttura privata e il decesso4 giorni di agoniaIl cuore disi è fermato martedì scorsoquattro giorni in coma vegetativo presumibilmente per complicazioni legate all’operazione di chirurgia estetica. La salma è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata per l’autopsia che chiarirà con esattezza le cause del decesso. Sulla morte della pensionata si vuole fare ora piena luce. Sul caso indagano i carabinieri di Ardealapresentata, il giorno prima del decesso, dalladinei confronti deiche avevano sottoposto la madre allalo scorso 6 marzo in una struttura privata della Capitale.