Simona Ventura sulla figlia in affido | Caterina è stata un dono

Una storia bellissima e a lieto fine, che racconta di un’amore che trascende il legame di sangue ed è frutto di generosità e un pizzico di fortuna: cosìracconta, in una recente intervista, dell’incontro fortuito con, la bimba che ha preso inda piccolissima e alla quale ha potuto dare il suo cognome, facendola diventare suaa tutti gli effetti., l’incontro cone la decisione di adottarlaUn incontro casuale, nel bel mezzo di una vita costellata da successi professionali e personali:è conosciuta da tutti come una delle conduttrici più famose ed apprezzate del panorama televisivo, protagonista di programmi storici e di grande successo come Quelli che il calcio e L’Isola dei Famosi (della quale quest’anno sarà opinionista).