Sfoglia il magazine da collezione dedicato al 140 anniversario de il Resto del Carlino

Iniziano le grandi celebrazioni per i 140 anni della fondazione de ildel: il primo numero vide la luce nel marzo 1885 a Bologna e già nel suo nome c’è il legame viscerale con le piccole botteghe. E il primo passo delle grandi celebrazioni di questoè undi 128 pagine che racconta del nostro e soprattutto vostro giornale e un sito ad hoc. Una cavalcata che attraversa secoli di storia, eventi grandi e piccoli che hanno accompagnate le vite dei nostri lettori. Un grande sforzo editoriale in cui tanti Vip hanno raccontato il ‘loro’: le piccole ritualità legate al nostro giornale, l’importanza che ha per Bologna e per tutte le città di Emilia-Romagna e Marche dove fa parte della tradizione culturale. Grandi città e piccoli paesi: se è sulallora non solo esiste, ma è anche importante.