Sfalci e potature del verde privato: novità sulla gestione ed il conferimento all'isola ecologica di Sansepolcro

Arezzo, 22 marzo 2025 –deled ildiNell'ambito del progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti sono state modificate le regole dinel cassonetto della frazione di rifiuto ORGANICA (cassonetto marrone), i nuovi cassonetti si devono utilizzare solo per conferire AVANZI DI CIBO, SCARTI DI CUCINA, FIORI ED ERBA SECCA, RIFIUTI BIODEGRADABILI, TOVAGLIOLI E FAZZOLETTI DI CARTA SPORCHI DI RESIDUI ORGANICI, IMBALLAGGI IN BIOPLASTICA, mentre per lepotranno essere inserite solo quelle di piccole dimensioni come il TAGLIO DI SIEPI, FOLGIAME EO ERBA. Per ledi piante o arbusti di maggiori dimensioni si comunica che a decorrere dal giorno 1 aprile 2025 il servizio di ritiro a domicilio dieffettuato da Sei Toscana a chiamata verrà modificato secondo gli aggiornamenti della normativa vigente e sarà quindi organizzato secondo le seguenti modalità: - prenotare appuntamento al numero800127484; - limite di 5 "pezzi" che potranno essere costituiti o da 5 fascine di, o da 5 sacchi dioppure da un mix dei due elementi.