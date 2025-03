Screenworld.it - Severance 2, la recensione: il paradosso delle coscienze

Sono sempre meno le produzioni capaci di spaccare il mondo del piccolo schermo: al di là dei successi di pubblico, le opere che hanno lasciato un segno indelebile nella tv contemporanea possono contarsi sulle dita di una mano. Lampi d’arte furente in un abisso di prodotti dimenticabili.(Scissione) è riuscita a entrare in una cerchia quanto mai ristretta, lasciando l’America senza parole: tre anni fa, la prima stagione della serie creata da Dan Erickson e diretta da Ben Stiller è stata con molta probabilità l’operazione più apprezzata dell’anno, senza però ottenere la stessa risonanza oltreoceano. La ragione è semplice: molti paesi (Italia in primis) si abituano facilmente a quel che va per la maggiore, perdendo progressivamente interesse nell’analisi di ciò che il panorama ha da offrire.