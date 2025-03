.com - Serie D / Ancona a caccia dei tre punti all’Aquila

Archiviata la settimana di stop, si riparte. Massimo Gadda: “la riconferma per il prossimo anno? Ora mi concentro solo sul campo, affronteremo una delle squadre meglio attrezzate in attacco. Certo che vorrò proseguire, ma occorrerà mettersi a tavolino e programmare bene il tutto se si punta ad un’evoluzione”, 22 marzo 2025 – Archiviata la domenica di sosta, con annesse vicende societarie, si ritorna sui campi da calcio per riprendere il gioco ed il campionato.Siamo alla 28º giornata e i dorici si preparano alla difficile trasferta direzione stadio Gran Sasso d’Italia quando domani alle 14,30, affronteranno l’Aquila di mister Michele De Feudis. Biancorossi, che dopo il fortunato derby pareggiato al Del Conero in extremis contro la capolista Sambenedettese 2-2, difendono la quinta posizione in classifica, l’ultima utile per poter centrare i playoff.