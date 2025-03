.com - Serie C Femminile / La Jesina Aurora riparte in casa del Gatteo Mare

Leggi su .com

Le leoncelle vanno in Romagna per riscattare la debacle per 1-5 contro il Vicenza della scorsa giornata e per tenere saldo il sesto posto, contro un avversario rinato grazie ai rinforzi arrivati a gennaio: il programma della garaJESI, 22 marzo 2025-Tanta voglia di rivalsa in, che domenica scenderà in campo al Centro Federale,del, per la ventitreesima giornata di campionato.Le leoncelle vogliono subito ripartire dalla dolorosa sconfittalinga contro il Vicenza, arrivata con un pesante passivo di 1-5, gara in cui le jesine non sono riuscite a gestire la potenza offensiva delle venete, subendo una debacle che ha fatto certamente male ma da cui si può e si deve ripartire. La squadra di misterccia ha infatti dimostrato più volte in questa stagione di saper reagire alle difficoltà, imparando dagli errori per crescere ogni giorno di più, frutto del lavoro di un gruppo giovane ma ambizioso.