Serie C / E’ ancora Vis Pesaro, Ascoli pareggio vitale

Anticipo tutto nel segno della Vis di mister Stellone, che batte la matricola terribile Pianese. Per l’importantissimo a Pontedera e secondo risultato utile consecutivoVALLESINA, 22 marzo 2025 – Vis ederano attese entrambe da una conferma, la prima per proseguire lo straordinario cammino, la seconda, per dar continuità alla vittoria con l’Arezzo nel giorno del ritorno di “Mimmo” Di Carlo.Bottino pieno solo per la Vis di mister Roberto Stellone, artefice dell’ottimo cammino svolto sino ad ora dai biancorossi, che solo nel finale, dopo una gara difficilissima contro una Pianese matricola terribile rimasta in 10 uomini per il rosso a Nicoli al 63’, ha portato a casa la gara.Per i pesaresi, reti di Di Paola al 90’ e di Cruz al 95’, per 3 punti che consolidano sempre più la Vis al quinto posto, dopo le grandi Virtus Entella, Ternana, Torres e Pescara.