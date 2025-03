Serieanews.com - Serie A, una squadra in scadenza: i big con il contratto fino al 2026, quanti affari

Leggi su Serieanews.com

A, nelbig in: ecco la top 11 dei calciatori più interessanti del nostro campionatoA, unain: i big con ilalAnewsLaA è una competizione piena di talento e di sfide, ma anche di decisioni cruciali. Un tema che sta diventando sempre più caldo per i club è quello delle scadenze contrattuali. Mentre si avvicina ladel 30 giugno 2025, i dirigenti delle squadre sono già proiettati al futuro, con tanti big innel.Tra i nomi più noti troviamo Dusan Vlahovic, Lorenzo Pellegrini, e Theo Hernandez, pronti a decidere il loro destino nel massimo campionato italiano. Questi giocatori sono figure chiave nelle loro squadre, ma il loro futuro è ancora in bilico.I club si trovano di fronte a un’importante scelta: rischiare di perdere i propri giocatori a parametro zero, o cercare di rinnovare i contratti in tempo.