Sergenti, è toscano il miglior olio Evo biologico del mondo

È ‘’ dell’azienda agricola toscana Idi Reggello, alle porte di Firenze, ilextravergine d’olivadel: lo ha stabilito la giuria internazionale del Premio Biol 2025, organizzato dall’associazione di produttori biologici Biol Italia, su iniziativa del Ci.Bi. Consorzio Italiano per il. Al secondo posto la Puglia con l’Mimì dell’Azienda agricola Donato Conserva, che aveva vinto lo scorso anno, e al terzo posto l’Jasa Cuvee dell’azienda istriana Jasa Prestige in Slovenia. La 30esima edizione del Premio Biol ha visto in gara 507 eccellenze da 18 nazioni: 303 oli italiani e 204 europei ed extraeuropei. Assegnato anche il Premio BiolKids all’della Sardegna Masoni Becciu Cuncordu della azienda Masoni Becciu di Valentina Deidda, risultato il più gustoso da una giuria di giovanissimi palati tra i 7 e i 15 anni coordinati dalla giuria ufficiale.