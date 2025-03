Liberoquotidiano.it - Sergei Beseda, la spia di Putin in Arabia Saudita: la clamorosa mossa dello zar

I membri del Consiglio Ue riunito ieri a Bruxelles sembravano d'accordo nel credere che in realtà non si può ancora parlare di vere negoziazioni, che quelle tra gli americani e i russi sono semplici scambi di vedute e che non c'è una base su cui stanno trattando. Eppure gli incontri continuano, come dimostrano quelli previsti per lunedì 24 marzo indove per gli Stati Uniti saranno presenti l'inviato Steve Witkoff e forse il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la sicurezza Micheal Waltz (anche se non è ancora confermato). Mosca ha annunciato che la sua delegazione sarà guidata da, ex capo della quinta direzione dell'agenzia di spionaggio Fsb, che sarà affiancato da Grigory Karasin, presidente della commissione per gli affari internazionali del Senato.