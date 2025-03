Sololaroma.it - Serbia-Austria, il pronostico di Nations League: GOL e non solo

Nonle gare dei quarti di finale di, in questi giorni stanno andando in scena anche gli spareggi per la permanenza o la promozione nelle varie leghe. Domenica 23 marzo andrà in scena la gara di ritorno traal Rajko Mitic Stadium di Belgrado (calcio d’inizio ore 18:00), dopo l’1-1 maturato nell’andata in terraca. Gli ospiti partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.50, mentre il pareggio e il successo dei serbi sono dati rispettivamente a 3.30 e 2.75.Il momento diNonostante la superiore caratura tecnica, lanon è andata oltre l’1-1 nella partita d’andata, dovele imprecisioni deglici hanno evitato la sconfitta. Il commissario tecnico di Stojkovic si affiderà alle qualità del suo reparto offensivo, con il fantasista dell’Atalanta Lazar Samardzic (autore del gol all’andata), lo juventino Dusan Vlahovic e il milanista Luka Jovic per superare glici.