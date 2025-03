Anteprima24.it - Sequestrati due autolavaggi gestiti da un 40enne egiziano per sfruttamento del lavoro

Tempo di lettura: 2 minutiAl termine di un’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento e quelli del Nucleo Ispettorato deldi Benevento, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Benevento su richiesta di questa Procura per il reato didel(art.603 bis c.p.) nei confronti di un, datore didi due. L’indagine è scaturita a seguito di controllo del NIL unitamente al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento di duein questo Capoluogo e in provincia, raccogliendo numerose testimonianze e analizzando attentamente le immagini dei sistemi di videosorveglianza opportunamente installati, accertando che presso gli stessi erano stati impiegati diversi lavoratori connazionali, di cui uno persino mutilato, poiché privo di un braccio, sottoponendoli a condizioni die approfittando del loro stato di bisogno economico, avendo necessità di sostenere sia stessi che le proprie famiglie in Egitto.