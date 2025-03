It.insideover.com - Senza coda, stealth, con tre motori a getto. Il misterioso caccia cinese torna in aria

Il”, classificato come J-36, è stato avvistato per la seconda volta dopo diversi mesi. Si tratta di un jetdi nuova concezione, secondo gli analisti il più grande dei due prototipi di jet tattico che la Cina sta sviluppando in vista dei potenziali conflitti del futuro. Secondo alcuni, si tratterebbe di undi 6ª generazione.La prima volta che il J-36 era stato osservato era il 26 dicembre 2024, ne aveva scritto su questo stesso canale Paolo Mauri, interrogandosi se si trattasse veramente di un “di nuova generazione” sviluppato dalla Chengdu Aircraft Corporation. Ora, nuove immagini e video diffusi sulle principali piattaforme ci offrono l’opportunità di approfondire le informazioni riguardo a questo secondo avvistamento.L’analogia con irussiIl jet, chiamato ufficiosamente “J-36“, sarebbe custodito nello stabilimento di Chengdu, in un hangar con una grandezza adeguata alla considerevole apertura alare del velivolo, che è stato individuato grazie ai satelliti, e spicca per dimensione rispetto agli altri hangar, eretti per accogliere gli altri jet da combattimento sviluppati dall’azienda: idi 4ª generazione Chengdu J-10 e idi 5ª generazione Chengdu J-20.