Senza Champions sarà addio tifosi della Juventus distrutti

la qualificazione inLeague lasaluterà con certezza un big: ibianconeri sonoall’idea di perderlo a giugnoMancano ancora 9 giornate per rientrare tra le prime quattro, pur dovendo battere la concorrenza agguerrita del Bologna e delle due romane, che inseguono subito alle spalle. Thiago Motta ha ricevuto una fiducia a termine e si gioca tutte le sue carte contro il Genoa.(TvPlay – ANSA) Le ultime nove gare del campionato non saranno importanti solo per capire se lariuscirà a staccare un pass per ladel prossimo anno ma anche per definire alcune strategia di mercato. La situazione è piuttosto complicata in casa bianconera, per quanto concerne i conti e il bilancio e dover rinunciare ai 50 milionimassima competizione europea sarebbe un bel problema.