Oasport.it - Sei Nazioni femminile: la Francia fatica all’esordio, ma batte l’Irlanda

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa a Belfast, al Kingspan Stadium, la sfida valevole per la prima giornata del Sei2025 e in campo sono scesi le padrone di casa dele la. Un match d’esordio del torneo che vedeva contrapposte le formazioni che un anno fa hanno chiuso rispettivamente al terzo e al secondo posto, anche se lasulla carta era favoritissima. Ecco come è andata.E l’avvio conferma le previsioni della vigilia, con lache subito spinge sull’acceleratore e servono 6 minuti alle ospiti prima di trovare la meta dello 0-7 con Gabrielle Vernier. Insistono le ospiti,a regge il ritmo e al 17’ è Marine Menager a trovare il raddoppio e primo quarto che si chiude sullo 0-14.A inizio secondo quarto, però, reagisce la squadra irlandese e al 21’ arriva la prima meta delle padrone di casa firmata da Aoife Wafer per il 5-14.